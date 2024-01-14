После обстрела на севере Израиля погибли два человека

По меньшей мере двое израильтян погибли после обстрела приграничного района на севере страны.

По меньшей мере двое израильтян погибли после обстрела приграничного района на севере страны.

Как передает Report , об этом сообщило издание The Times of Israel.

По его информации, погибший - 40-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела в районе населенного пункта Кфар-Юваль недалеко от границы с Ливаном. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.

Вместе с ним погибла и его мать - 76-летняя Мира Аялон, отмечает издание. Ранее сообщалось, что женщина получила тяжелые ранения, врачи боролись за ее жизнь.

Кроме того, в результате попадания по этому дому легкие ранения получил супруг Миры и отец Барака, сейчас пожилой мужчина госпитализирован.