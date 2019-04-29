После обработки более 90% протоколов социалисты лидируют на выборах в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) председателя правительства Педро Санчеса лидирует на досрочных всеобщих выборах после обработки 90,56% протоколов.

Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел королевства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ИСРП получает 122 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии (НП) достается 65 мест. Центристская партия "Граждане" получает 57 кресел, левая коалиция "Объединившись, мы можем" - 42, крайне правая "Вокс" - 24. Явка на выборах превысила 75%, что больше показателя предыдущих выборов 2016 года с 66,48%.