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После наводнения в Индии без вести пропали свыше 40 человек

После наводнения в Индии без вести пропали свыше 40 человек По меньшей мере 43 человека пропали без вести в штате Сикким на северо-востоке Индии после наводнения, включая 23 военнослужащих.
Другие страны
4 октября 2023 г. 17:46
После наводнения в Индии без вести пропали свыше 40 человек

По меньшей мере 43 человека пропали без вести в штате Сикким на северо-востоке Индии после наводнения, включая 23 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

Наводнение было вызвано проливными дождями в среду в районе ледникового озера Лхонак, расположенного в Гималаях на северо-востоке Сиккима. Ситуацию усугубил сброс воды с расположенной на реке Тиста ГЭС. Ее уровень вырос на 4-6 м, потоки снесли армейские расположения вдоль речной долины.

По данным Восточного командования армии Индии, по меньшей мере 23 военнослужащих пропали без вести, несколько армейских автомобилей погребены под селевой массой. Числятся пропавшими без вести также 20 местных жителей, ведется масштабная поисковая операция.

О пострадавших и погибших в результате наводнения пока не сообщается. Потоки воды разрушили некоторые дороги. Власти Сиккима призвали граждан проявлять бдительность, особенно в низменных районах штата, находящегося в Гималаях. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил власти штата, что центральное правительство окажет всю необходимую помощь региону.

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