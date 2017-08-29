После наводнения в Хьюстоне спасено более 3 тыс. человек

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Более 3 тыс. человек спасено после наводнения, возникшего в Хьюстоне из-за шторма «Харви».

Как передает Report, об этом сообщил мэр города Сильвестр Тернер.

Сообщается, что многие жители находятся в своих домах, где ожидают прибытия помощи. Спасателям в настоящий момент трудно добраться до пострадавших из-за захода солнца. В полном объеме спасательные работы должны продолжиться утром.

«За последние восемь часов мы спасли более тысячи человек», — сказал мэр города, выступая на пресс-конференции. Общее число спасенных, таким образом, достигло 3 тыс. человек.