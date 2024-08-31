После нападения на карнавале в Ноттинг-Хилле погибли два человека

Два человека скончались из-за ранений, полученных во время карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Два человека скончались из-за ранений, полученных во время карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

"Первой погибшей была названа 32-летняя Шер Максимен. Она пришла в Ноттинг-Хилл 25 августа вместе с трехлетней дочкой", - говорится в сообщении.

Полиция не назвала причин нападения с ножом, но проинформировала, что по подозрению в этом преступлении был арестован 20-летний житель Лондона Шакей Тибу. 28 августа он предстал перед судьей Вестминстерского магистратского суда. Срок его пребывания под стражей был продлен до 25 сентября, когда дело Тибу будет рассмотрено в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

Согласно информации, другим погибшим оказался 41-летний шведский шеф-повар Мусси Имнету, который прилетел в Лондон из Дубая в командировку, и 26 августа был найден без сознания с травмой головы неподалеку от места проведения карнавала. По подозрению в нападении был задержан 31-летний житель восточного Лондона, отметили в полиции.

Отмечается, что по итогам инцидента на мероприятии в этом году были задержаны 349 человек, восемь получили ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что на двухдневном карнавале афро-карибской культуры в Ноттинг-Хилле, проходившем 25-26 августа, полиция британской столицы задержала свыше 250 человек, а четверо были ранены.