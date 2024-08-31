О нас

После нападения на карнавале в Ноттинг-Хилле погибли два человека

После нападения на карнавале в Ноттинг-Хилле погибли два человека Два человека скончались из-за ранений, полученных во время карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл.
Другие страны
31 августа 2024 г. 19:36
После нападения на карнавале в Ноттинг-Хилле погибли два человека

Два человека скончались из-за ранений, полученных во время карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

"Первой погибшей была названа 32-летняя Шер Максимен. Она пришла в Ноттинг-Хилл 25 августа вместе с трехлетней дочкой", - говорится в сообщении.

Полиция не назвала причин нападения с ножом, но проинформировала, что по подозрению в этом преступлении был арестован 20-летний житель Лондона Шакей Тибу. 28 августа он предстал перед судьей Вестминстерского магистратского суда. Срок его пребывания под стражей был продлен до 25 сентября, когда дело Тибу будет рассмотрено в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

Согласно информации, другим погибшим оказался 41-летний шведский шеф-повар Мусси Имнету, который прилетел в Лондон из Дубая в командировку, и 26 августа был найден без сознания с травмой головы неподалеку от места проведения карнавала. По подозрению в нападении был задержан 31-летний житель восточного Лондона, отметили в полиции.

Отмечается, что по итогам инцидента на мероприятии в этом году были задержаны 349 человек, восемь получили ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что на двухдневном карнавале афро-карибской культуры в Ноттинг-Хилле, проходившем 25-26 августа, полиция британской столицы задержала свыше 250 человек, а четверо были ранены.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi