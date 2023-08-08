После массовой драки в Мадриде госпитализированы 11 человек

Массовая драка произошла в одном из районов Мадрида, в результате чего госпитализированы 11 человек.

Массовая драка произошла в одном из районов Мадрида, в результате чего госпитализированы 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Telemadrid со ссылкой на данные экстренной службы испанской столицы.

"Служба экстренной помощи оказала помощь 11 гражданам с порезами на лице, руках и ногах. Они были доставлены в разные больницы", - приводит телеканал сообщение экстренной службы в социальной сети X (бывшая Twitter).

Полиция начала расследование происшествия. Причины, вызвавшие драку, не сообщаются.