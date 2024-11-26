Обнаружены тела трех погибших в результате крушения яхты в Красном море

Тела трех погибших обнаружены после крушения туристической яхты Sea Story около побережья египетского курортного города Марса-Алам.

Тела трех погибших обнаружены после крушения туристической яхты Sea Story около побережья египетского курортного города Марса-Алам.

Как передает Report, об этом сообщила газета Al Masry Al Youm со ссылкой на губернатора провинции Красное море Амра Ханафи.

"Губернатор Красного моря Амр Ханафи подчеркнул, что в ходе работ по поиску и спасению пропавших без вести в инциденте с затоплением яхты были обнаружены тела троих человек около побережья Красного моря", - говорится в сообщении газеты.

Ранее Ханафи заявил, что 28 человек спасены, 17 считаются пропавшими без вести.