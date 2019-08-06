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После Brexit Великобритания создаст союз против России и Ирана

После Brexit Великобритания создаст союз против России и Ирана

После выхода из Евросоюза Великобритания намерена укрепить экономические отношения с неевропейскими странами, а также создать новую коалицию для противостояния России и Ирану. 

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.  Глава внешнеполитического ведомства надеется, что новое объединение станет ответом на угрожающее поведение Ирана, дестабилизирующие действия России в Европе. 

В то же время члены альянса будут вносить свой вклад в борьбу в терроризмом и противостоять изменению климата.

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