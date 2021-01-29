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Посланника ООН по технологиям обвиняют в домогательствах

Посланника ООН по технологиям обвиняют в домогательствах Ранее некоторые СМИ сообщили, что он был внезапно отправлен в отпуск в связи с проведением расследования по нескольким жалобам женщин
Другие страны
29 января 2021 г. 10:38
Посланника ООН по технологиям обвиняют в домогательствах

В отношении посланника ООН по вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда проводится проверка в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями в неподобающем поведении. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека организации Антониу Гутерреша.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Очшильд был внезапно отправлен в отпуск в связи с проведением расследования по нескольким жалобам женщин, которые работали с ним при подготовке проекта к 75-летию ООН в течение последнего года и обвинили его в домогательствах.

Как заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, до сведения генерального секретаря довели информацию об обвинениях в адрес Очшильда в, возможно, неподобающем поведении.
"Генеральный секретарь очень серьезно относится к любым обвинениям в домогательствах, злоупотреблении властью, дискриминации. Генеральный секретарь поручил службе внутреннего надзора провести всеобъемлющее расследование. Господин Очшильд будет отправлен в административный отпуск на время проведения расследования", - отметил Дюжаррик.

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