Посланника ООН по технологиям обвиняют в домогательствах

Ранее некоторые СМИ сообщили, что он был внезапно отправлен в отпуск в связи с проведением расследования по нескольким жалобам женщин

В отношении посланника ООН по вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда проводится проверка в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями в неподобающем поведении. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека организации Антониу Гутерреша.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Очшильд был внезапно отправлен в отпуск в связи с проведением расследования по нескольким жалобам женщин, которые работали с ним при подготовке проекта к 75-летию ООН в течение последнего года и обвинили его в домогательствах.

Как заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, до сведения генерального секретаря довели информацию об обвинениях в адрес Очшильда в, возможно, неподобающем поведении.

"Генеральный секретарь очень серьезно относится к любым обвинениям в домогательствах, злоупотреблении властью, дискриминации. Генеральный секретарь поручил службе внутреннего надзора провести всеобъемлющее расследование. Господин Очшильд будет отправлен в административный отпуск на время проведения расследования", - отметил Дюжаррик.