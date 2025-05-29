Посланник президента США в Дамаске поднял американский флаг над резиденцией

США больше не будут считать Сирию государством-спонсором терроризма.

США больше не будут считать Сирию государством-спонсором терроризма.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил новоназначенный посланник США в Сирии Томас Баррак, который в Дамаске поднял американский флаг над резиденцией впервые с момента закрытия посольства в 2012 году.

"Намерение Америки и видение президента (Дональда Трампа - ред.) состоят в том, что мы должны дать этому молодому правительству шанс, не вмешиваясь, не требуя, не ставя условий, не навязывая нашу культуру вашей культуре", - отметил он.

Он также подчеркнул стремительное расширение связей США с Сирией после того, как Трамп объявил о решении снять санкции в отношении данной страны.

Касаясь отношений между Сирией и Израилем, Баррак отметил, что "эта проблема разрешима".

"Но все начинается с диалога. Я бы сказал, что нам нужно начать с простого соглашения о ненападении, поговорить о границах и приграничных поясах", - сказал он.