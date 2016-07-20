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    Посла Турции вызвали в бельгийский МИД

    Посол обвинил фламандские организации в поддержке Фетхуллаха Гюлена

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Посол Турции в среду был вызван в бельгийский МИД из-за "неприемлемых заявлений" официального представителя турецкого посольства, который обвинил фламандские организации в поддержке Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации переворота.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Libre Belgique со ссылкой на заявление премьер-министра страны Шарля Мишеля.

    Представитель МИД Бельгии не подтвердил и не опроверг эту информацию, отметив, что "в течение дня может появиться больше подробностей".

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