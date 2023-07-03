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Посла Швеции вызвали в МИД Саудовской Аравии в связи с сожжением Корана

Посла Швеции вызвали в МИД Саудовской Аравии в связи с сожжением Корана Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Швеции, чтобы выразить протест в связи с сожжением Корана возле мечети в Стокгольме.
Другие страны
3 июля 2023 г. 11:11
Посла Швеции вызвали в МИД Саудовской Аравии в связи с сожжением Корана

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Швеции, чтобы выразить протест в связи с сожжением Корана возле мечети в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya.

"Министерство иностранных дел вызвало посла Королевства Швеция и заявило категорический протест от имени Королевства Саудовская Аравия в связи с позорным актом сожжения священного Корана", - приводит телеканал заявление МИД Саудовской Аравии. Ведомство призвало шведское правительство прекратить "все действия, которые прямо противоречат усилиям мирового сообщества по распространению ценностей терпимости, умеренности и неприятия экстремизма, а также действия, подрывающие взаимное уважение - необходимый компонент международных отношений".

Акция прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Тогда 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников в исламе.

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