Посла Швеции вызвали в МИД Малайзии в связи с сожжением Корана

МИД Малайзии вызвало посла Швеции в стране Йоахима Бергстрема и осудило недавнее осквернение Корана в Стокгольме.

МИД Малайзии вызвало посла Швеции в стране Йоахима Бергстрема и осудило недавнее осквернение Корана в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

В ходе встречи вновь подтвердило возражение и разочарование Малайзии в отношении правительства Швеции, которое позволило неоднократно совершать действия, очерняющие Коран, под предлогом свободы слова.

Сообщается, что МИД Малайзии призвало правительство Швеции "пересмотреть провал в реализации равной свободы слова и принять срочные и необходимые меры, чтобы положить конец структурированной исламофобии".