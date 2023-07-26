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Посла Швеции вызвали в МИД Малайзии в связи с сожжением Корана

Посла Швеции вызвали в МИД Малайзии в связи с сожжением Корана МИД Малайзии вызвало посла Швеции в стране Йоахима Бергстрема и осудило недавнее осквернение Корана в Стокгольме.
Другие страны
26 июля 2023 г. 16:40
Посла Швеции вызвали в МИД Малайзии в связи с сожжением Корана

МИД Малайзии вызвало посла Швеции в стране Йоахима Бергстрема и осудило недавнее осквернение Корана в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

В ходе встречи вновь подтвердило возражение и разочарование Малайзии в отношении правительства Швеции, которое позволило неоднократно совершать действия, очерняющие Коран, под предлогом свободы слова.

Сообщается, что МИД Малайзии призвало правительство Швеции "пересмотреть провал в реализации равной свободы слова и принять срочные и необходимые меры, чтобы положить конец структурированной исламофобии".

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Версия на английском языке Swedish ambassador summoned to Malaysian Foreign Ministry

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