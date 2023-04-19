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Посла России вызвали в МИД Молдовы после скандала с главой Татарстана

Посла России вызвали в МИД Молдовы после скандала с главой Татарстана Посол России в Молдове Олег Васнецов вызван в МИД страны после инцидента в аэропорту Кишинева, где приземлился самолет главы Татарстана Рустама Минниханова, которого объявили "нежелательным лицом" и не пустили в страну.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 13:05
Посла России вызвали в МИД Молдовы после скандала с главой Татарстана

Посол России в Молдове Олег Васнецов вызван в МИД страны после инцидента в аэропорту Кишинева, где приземлился самолет главы Татарстана Рустама Минниханова, которого объявили "нежелательным лицом" и не пустили в страну.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Молдова, об этом сообщили в пресс-службе МИД Молдовы.

Сообщается, что посол РФ находился в аэропорту, когда в Кишинев прибыл Минниханов, и "продемонстрировал ненадлежащее поведение". При этом не указывается в чем заключалось "ненадлежащее поведение" посла.

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ отметил, что Васнецов вызван в МИД для того, чтобы проинформировать его о том, что сотрудников посольства лишат специальных пропусков в аэропорт Кишинева, а одного из них могут объявить персоной нон-грата.

Ранее сегодня премьер-министр Молдовы Дорин Речан на заседании правительства дал поручение министерствам внутренних дел и иностранных дел и европейской интеграции отозвать аккредитацию у двух сотрудников российского посольства. Речан заявил, что право дипломатов России на перемещение по Молдове нужно ограничить. Он заявил о том, что по меньшей мере один сотрудник посольства РФ заслуживает депортации.

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