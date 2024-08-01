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Молдова высылает российского дипломата

Молдова высылает российского дипломата Помощник военного атташе посольства России в Молдове объявлен персоной нон грата.
Другие страны
1 августа 2024 г. 11:43
Молдова высылает российского дипломата

Помощник военного атташе посольства России в Молдове объявлен персоной нон грата.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Молдавская сторона заявила, что российский дипломат осуществлял на территории страны деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Ранее сообщалось о том, что МИД Молдовы вызвал посла России в республике Олега Васнецова в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене.

Посол заявил о том, что российская сторона не оставит без ответа данное решение Молдовы.

Отметим, что вчера стало известно о том, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы вместе с прокуратурой проводят обыски в здании парламента.

11.31

Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдовы для вручения ноты протеста после появившейся в местных СМИ информации об обвинении двух молдавских чиновников в госизмене.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Посол России был вызван в МИД для вручения ноты протеста. Он уже находится в министерстве", - сообщили в ведомстве.

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