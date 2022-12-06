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Посла России вызвали в МИД Канады

Посла России вызвали в МИД Канады МИД Канады вызывал посла России в Оттаве Олега Степанова из-за заявления российского диппредставительства о голодоморе в Украине.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 06:08
Посла России вызвали в МИД Канады

МИД Канады вызывал посла России в Оттаве Олега Степанова из-за заявления российского диппредставительства о голодоморе в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил дипломат российским журналистам по телефону.

"Был приглашен сегодня в МИД Канады. Генеральный директор департамента по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом посольства по голодомору, который пять дней назад нами был распространен", - отметил О. Степанов.

Он подчеркнул, что в свою очередь донес до канадского дипломата российскую позицию относительно голодомора, который в 1930-х годах был не только на территории Украинской ССР, но и в других республиках Советского Союза, в том числе в России.

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