Посла России вызвали в МИД Канады

МИД Канады вызывал посла России в Оттаве Олега Степанова из-за заявления российского диппредставительства о голодоморе в Украине.

МИД Канады вызывал посла России в Оттаве Олега Степанова из-за заявления российского диппредставительства о голодоморе в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил дипломат российским журналистам по телефону.

"Был приглашен сегодня в МИД Канады. Генеральный директор департамента по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом посольства по голодомору, который пять дней назад нами был распространен", - отметил О. Степанов.

Он подчеркнул, что в свою очередь донес до канадского дипломата российскую позицию относительно голодомора, который в 1930-х годах был не только на территории Украинской ССР, но и в других республиках Советского Союза, в том числе в России.