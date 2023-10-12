Посла России вызвали в МИД Чехии

Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии.

Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство.

"Глава МИД Ян Липавский принял решение посредством (своего) заместителя о вызове посла РФ", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу МИД Австрии сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского в связи с ситуацией в Харьковской области. Любинский выразил австрийской стороне недоумение фактом его срочного вызова на основе лишь голословных обвинений Киева в адрес российской стороны.