Посла России в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля

Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван утром в МИД Израиля "для выражения протеста" в связи с визитом делегации палестинской радикальной организации ХАМАС в Москву.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван утром в МИД Израиля "для выражения протеста" в связи с визитом делегации палестинской радикальной организации ХАМАС в Москву.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

"Заместитель гендиректора МИД Израиля по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", - говорится в заявлении.

По версии израильского МИД, "принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1 400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян".