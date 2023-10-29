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Посла России в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля

Посла России в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван утром в МИД Израиля "для выражения протеста" в связи с визитом делегации палестинской радикальной организации ХАМАС в Москву.
Другие страны
29 октября 2023 г. 22:29
Посла России в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля

Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван утром в МИД Израиля "для выражения протеста" в связи с визитом делегации палестинской радикальной организации ХАМАС в Москву.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

"Заместитель гендиректора МИД Израиля по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", - говорится в заявлении.

По версии израильского МИД, "принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1 400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Təl-Əvivdəki səfiri İsrail XİN-ə çağırılıb

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