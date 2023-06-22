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Посла России в Молдове вызвали в МИДЕИ

Посла России в Молдове вызвали в МИДЕИ Посол России в Молдове Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны для объяснений относительно недавних заявлений "представителя" России в Херсоне.
Другие страны
22 июня 2023 г. 16:10
Посла России в Молдове вызвали в МИДЕИ

Посол России в Молдове Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны для объяснений относительно недавних заявлений "представителя" России в Херсоне.

Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.

В ведомстве подчеркнули, что Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя РФ в Херсоне, содержащие "угрозы в адрес Республики Молдова".

"Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим таких выражений, направленных против Республики Молдова", – заявили в МИДЕИ.

Ведомство заявило, что "срочно вызовет главу дипломатического представительства России в Кишиневе с запросом соответствующих объяснений".

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Версия на английском языке Moldova summons Russian ambassador

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