Посла России в Молдове вызвали в МИДЕИ

Посол России в Молдове Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны для объяснений относительно недавних заявлений "представителя" России в Херсоне.

Посол России в Молдове Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны для объяснений относительно недавних заявлений "представителя" России в Херсоне.

Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.

В ведомстве подчеркнули, что Молдова решительно осуждает недавние заявления представителя РФ в Херсоне, содержащие "угрозы в адрес Республики Молдова".

"Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим таких выражений, направленных против Республики Молдова", – заявили в МИДЕИ.

Ведомство заявило, что "срочно вызовет главу дипломатического представительства России в Кишиневе с запросом соответствующих объяснений".