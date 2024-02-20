Посла РФ вызвали в МИД Португалии в связи со смертью Навального

Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин был вызван в Министерство иностранных дел Португалии в связи со смертью Алексея Навального.
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"МИД вызвал посла РФ в Лиссабоне", - отмечается в коммюнике.
Отметим, что 17 февраля внешнеполитическое ведомство Великобритании вызвало советника-посланника России в связи со смертью Навального. В последующие дни российские дипломаты были также вызваны в МИД Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции и Эстонии.