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Посла РФ вызвали в МИД Португалии в связи со смертью Навального

Посла РФ вызвали в МИД Португалии в связи со смертью Навального Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин был вызван в Министерство иностранных дел Португалии в связи со смертью Алексея Навального.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 23:46
Посла РФ вызвали в МИД Португалии в связи со смертью Навального

Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин был вызван в Министерство иностранных дел Португалии в связи со смертью Алексея Навального.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"МИД вызвал посла РФ в Лиссабоне", - отмечается в коммюнике.

Отметим, что 17 февраля внешнеполитическое ведомство Великобритании вызвало советника-посланника России в связи со смертью Навального. В последующие дни российские дипломаты были также вызваны в МИД Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции и Эстонии.

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