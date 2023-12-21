Посла РФ в Ташкенте вызвали в МИД Узбекистана

Посол России в Ташкенте Олег Мальгинов был вызван в МИД Узбекистана в связи с заявлением российского писателя Захара Прилепина.

Посол России в Ташкенте Олег Мальгинов был вызван в МИД Узбекистана в связи с заявлением российского писателя Захара Прилепина.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"В ходе встречи до представителя России в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина на конференции в пресс-центре "Россия сегодня" с предложением о присоединении территории Узбекистана к России", — говорится в сообщении.

Послу объяснили, что такого рода высказывания партийных лидеров дружественной страны не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.

"Подобные заявления, при этом широко распространенные в российских СМИ, носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшиеся исторически дружественные отношения между нашими народами", — отметили в МИД.

Мальгинов в свою очередь заявил, что высказывания Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства России в отношении Узбекистана".

Посол также отметил, что в ближайшее время МИД России планирует дать комментарий по данному инциденту.