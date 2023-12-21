О нас

Посла РФ в Ташкенте вызвали в МИД Узбекистана

Посла РФ в Ташкенте вызвали в МИД Узбекистана Посол России в Ташкенте Олег Мальгинов был вызван в МИД Узбекистана в связи с заявлением российского писателя Захара Прилепина.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 20:47
Посла РФ в Ташкенте вызвали в МИД Узбекистана

Посол России в Ташкенте Олег Мальгинов был вызван в МИД Узбекистана в связи с заявлением российского писателя Захара Прилепина.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"В ходе встречи до представителя России в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина на конференции в пресс-центре "Россия сегодня" с предложением о присоединении территории Узбекистана к России", — говорится в сообщении.

Послу объяснили, что такого рода высказывания партийных лидеров дружественной страны не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.

"Подобные заявления, при этом широко распространенные в российских СМИ, носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшиеся исторически дружественные отношения между нашими народами", — отметили в МИД.

Мальгинов в свою очередь заявил, что высказывания Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства России в отношении Узбекистана".

Посол также отметил, что в ближайшее время МИД России планирует дать комментарий по данному инциденту.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
Президент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
21 декабря 2023 г. 16:05
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе Карабах - это Армения, и точка, мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
21 декабря 2023 г. 14:50
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча Карабах - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча "Карабах" - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
21 декабря 2023 г. 14:14
Президент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
ФотоПрезидент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
21 декабря 2023 г. 13:23
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
21 декабря 2023 г. 10:34
Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс Святыня Чинар в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
20 декабря 2023 г. 18:12
Президент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
20 декабря 2023 г. 18:10
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
20 декабря 2023 г. 15:58
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
20 декабря 2023 г. 13:49
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
20 декабря 2023 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi