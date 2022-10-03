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Посла РФ Польше вызвали в МИД из-за "референдумов"

Посла РФ Польше вызвали в МИД из-за "референдумов" Посол РФ в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики из-за решения о присоединении к России т.н. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Другие страны
3 октября 2022 г. 11:12

Посол РФ в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики из-за решения о присоединении к России т.н. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник в эфире телеканала TVN24 замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Отношения с Россией сегодня, по сути, заморожены, нет никаких дипломатических контактов, за исключением встреч, когда я или министр вызываем посла Андреева. Сегодня такая встреча состоится. В 11:00 посол Сергей Андреев будет в МИД в связи действиями России на прошлой неделе", - сказал он, пояснив, что речь идет о проведении "референдумов".

По словам Пшидача, в ходе встречи польская сторона выразит послу протест в связи с присоединением этих регионов к России и заявит о непризнании такого решения.

Как указал представитель МИД Польши, так действует не только республика. "Мы договорились с нашими коллегами на европейском уровне, что все в одно время, приблизительно в один день, представят такую позицию послам [РФ] <...>", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Польша объявить посла РФ персоной нон грата в республике, Пшидач заявил, что в понедельник этого не произойдет. "Мы обсуждаем такие решения с нашими союзниками в ЕС и НАТО. Если вместе со всеми европейскими и евроатлантическими союзниками мы придем к выводу, что такие шаги нужны и выгодны, то мы их сделаем", - добавил замминистра.

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