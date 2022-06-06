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Посла РФ в Италии вызвали в МИД

Посла РФ в Италии вызвали в МИД Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в понедельник в МИД республики.
Другие страны
6 июня 2022 г. 15:17
Посла РФ в Италии вызвали в МИД

Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в понедельник в МИД республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба итальянского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы были отвергнуты все обвинения МИД России, который недавно заявил о ведущейся в СМИ Италии антироссийской кампании.

"Генеральный секретарь министерства иностранных дел и международного сотрудничества посол Этторе Франческо Секуи вызвал сегодня утром посла Российской Федерации в Италии Сергея Разова по поручению министра Луиджи Ди Майо и по согласованию с главой правительства. Посол Секуи решительно отверг высказанные недавно МИД России обвинения в некорректности некоторых представителей итальянских институтов и СМИ. Он также отверг претензии, касающиеся якобы причастности СМИ к ведению антироссийской кампании", - говорится в заявлении.

В МИД Италии также указали на "необоснованное нападение" на Украину со стороны Российской Федерации. "Была выражена надежда итальянского правительства на то, что в скором времени может быть достигнуто соглашение о выходе из конфликта путем переговоров при сохранении суверенитета Украины и уважении принципов международного права. Была подчеркнута необходимость скорейшего достижения договоренности о разблокировании экспорта зерна из украинских портов, чтобы избежать серьезных последствий для глобальной продовольственной безопасности", - указывается в заявлении.

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Версия на английском языке Italian foreign ministry summons Russian envoy

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