Посла РФ в Италии вызвали в МИД

Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в понедельник в МИД республики.

Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в понедельник в МИД республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба итальянского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы были отвергнуты все обвинения МИД России, который недавно заявил о ведущейся в СМИ Италии антироссийской кампании.

"Генеральный секретарь министерства иностранных дел и международного сотрудничества посол Этторе Франческо Секуи вызвал сегодня утром посла Российской Федерации в Италии Сергея Разова по поручению министра Луиджи Ди Майо и по согласованию с главой правительства. Посол Секуи решительно отверг высказанные недавно МИД России обвинения в некорректности некоторых представителей итальянских институтов и СМИ. Он также отверг претензии, касающиеся якобы причастности СМИ к ведению антироссийской кампании", - говорится в заявлении.

В МИД Италии также указали на "необоснованное нападение" на Украину со стороны Российской Федерации. "Была выражена надежда итальянского правительства на то, что в скором времени может быть достигнуто соглашение о выходе из конфликта путем переговоров при сохранении суверенитета Украины и уважении принципов международного права. Была подчеркнута необходимость скорейшего достижения договоренности о разблокировании экспорта зерна из украинских портов, чтобы избежать серьезных последствий для глобальной продовольственной безопасности", - указывается в заявлении.