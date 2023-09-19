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Посла Польши вызвали в МВД Германии в связи с визовым скандалом

Посла Польши вызвали в МВД Германии в связи с визовым скандалом Посол Польши в Германии Дариуш Павлош был вызван в Министерство внутренних дел ФРГ в связи с делом о предполагаемом крупномасштабном мошенничестве с визами.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 20:12
Посла Польши вызвали в МВД Германии в связи с визовым скандалом

Посол Польши в Германии Дариуш Павлош был вызван в Министерство внутренних дел ФРГ в связи с делом о предполагаемом крупномасштабном мошенничестве с визами.

Как передает Report, об этом пишет агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По информации агентства, Павлош был вызван в МВД Германии для беседы со статс-секретарем в МВД ФРГ Берндом Крёссером. Кроме того, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер попросила своего польского коллегу Мариуша Каминьского предоставить дополнительную информацию в телефонном разговоре. Помимо требования о "быстром и полном разъяснении серьезных обвинений", была также запрошена информация о сроках и количестве выданных виз, а также о гражданстве получателей виз.

По данным источников в правительстве ФРГ, Фезер и Крёссер также хотели выяснить, какие контрмеры предприняло польское правительство после того, как стало известно о скандале.

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Версия на азербайджанском языке Polşa səfiri Almaniya DİN-ə çağırılıb

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