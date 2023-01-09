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Посла Ирана вызовут в МИД Германии

Посла Ирана вызовут в МИД Германии Иранский посол в Берлине будет вызван в германский МИД.
Другие страны
9 января 2023 г. 18:30
Посла Ирана вызовут в МИД Германии

Посол Ирана в Берлине будет вызван в германский МИД.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Я распорядилась в очередной раз вызвать посла Ирана в МИД", - сказала она. По ее словам, политика иранских властей "не останется без последствий".

Как 7 января сообщило агентство ISNA, в Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух человек, признанных виновными в убийстве в ходе беспорядков бойца исламского народного ополчения "Басидж".

Европейский союз уже выступил с осуждением действий иранского руководства.

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