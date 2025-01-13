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Посла Индии вызвали в МИД Бангладеш из-за спора о заграждениях на границе

Посла Индии вызвали в МИД Бангладеш из-за спора о заграждениях на границе Министерство иностранных дел Бангладеш вызвало индийского посла Праная Верму, чтобы заявить протест против строительства ограждений из колючей проволоки на границе между двумя странами.
Другие страны
13 января 2025 г. 08:39
Посла Индии вызвали в МИД Бангладеш из-за спора о заграждениях на границе

Министерство иностранных дел Бангладеш вызвало индийского посла Праная Верму, чтобы заявить протест против строительства ограждений из колючей проволоки на границе между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщило бангладешское информационное агентство BSS.

Как пояснил министр внутренних дел во временном правительстве народной республики Джахангир Алам Чоудхури, из-за ряда соглашений, подписанных во время работы предыдущего правительства, "возникло несколько проблем вдоль границы между Бангладеш и Индией". "Однако усилия нашего народа и пограничной охраны вынудили Индию прекратить определенные виды деятельности, включая строительство ограждений из колючей проволоки", - сказал он.

Общаясь со СМИ после встречи в МИД посол Верма сообщил, что Дакка и Нью-Дели "достигли понимания относительно ограждения границы в целях безопасности". "Наши пограничные управления поддерживают связь по этому вопросу. Мы ожидаем, что это понимание воплотится в действия и будет выработан совместный подход к борьбе с преступлениями на границе", - добавил посол.

Между Бангладеш и Индией подписано четыре меморандума о взаимопонимании для урегулирования пограничных вопросов. В пределах 137 м от нулевой линии нельзя без обоюдного согласия производить никаких работ, связанных с развитием оборонного потенциала.

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