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Посла ДР Конго во Франции отозвали на родину по подозрению в хищении денег

Посла ДР Конго во Франции отозвали на родину по подозрению в хищении денег МИД Демократической Республики Конго (ДКР) отозвал своего посла в Париже Изабель Чомбе в связи с подозрениями в ее причастности к крупному хищению финансовых средств.
Другие страны
1 января 2023 г. 03:58
Посла ДР Конго во Франции отозвали на родину по подозрению в хищении денег

МИД Демократической Республики Конго (ДКР) отозвал своего посла в Париже Изабель Чомбе в связи с подозрениями в ее причастности к крупному хищению финансовых средств.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу конголезский новостной портал Actualite.

Проверка, проведенная межведомственной комиссией правительства ДРК, установила, что с января по ноябрь 2022 года в бюджете посольства во Франции обнаружена пропажа 1,8 млн евро, отметил он. Посол получила указание вернуться в ДРК до 15 января.

В свою очередь Изабель Чомбе заявила, что выдвинутые обвинения не соответствуют действительности и она намерена это доказать.

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