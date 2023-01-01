Посла ДР Конго во Франции отозвали на родину по подозрению в хищении денег

МИД Демократической Республики Конго (ДКР) отозвал своего посла в Париже Изабель Чомбе в связи с подозрениями в ее причастности к крупному хищению финансовых средств.

МИД Демократической Республики Конго (ДКР) отозвал своего посла в Париже Изабель Чомбе в связи с подозрениями в ее причастности к крупному хищению финансовых средств.

Как передает Report , об этом сообщил в субботу конголезский новостной портал Actualite.

Проверка, проведенная межведомственной комиссией правительства ДРК, установила, что с января по ноябрь 2022 года в бюджете посольства во Франции обнаружена пропажа 1,8 млн евро, отметил он. Посол получила указание вернуться в ДРК до 15 января.

В свою очередь Изабель Чомбе заявила, что выдвинутые обвинения не соответствуют действительности и она намерена это доказать.