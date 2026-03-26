    Пошлины Трампа почти не повлияли на ВВП США, но увеличили бюджетные доходы

    Пошлины Трампа почти не повлияли на ВВП США, но увеличили бюджетные доходы

    Введенные президентом США Дональдом Трампом в прошлом году таможенные пошлины оказали ограниченное влияние на экономический рост страны, однако привели к заметному увеличению федеральных доходов и ускорили процесс торгового размежевания между США и Китаем.

    Как передает Report, об этом говорится в новом исследовании Института Брукингса, опубликованном накануне 25 марта.

    Согласно документу, краткосрочный эффект тарифной политики на экономику США оказался минимальным. Авторы исследования отмечают, что "чистое влияние на благосостояние" американской экономики колебалось в диапазоне от роста ВВП на 0,1% до его снижения на 0,13% в зависимости от допущений, связанных с изменением торговых условий и степенью переориентации спроса на продукцию отечественного производства.

    В то же время исследование указывает, что введенные пошлины обеспечили рост поступлений в федеральный бюджет и способствовали дальнейшему ослаблению торговых связей между Вашингтоном и Пекином.

    Соединенные Штаты Дональд Трамп Институт Брукингса таможенные пошлины
