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Пошлины США на поставки стали вступят в силу 12 марта

Пошлины США на поставки стали вступят в силу 12 марта Таможенные тарифы в размере 25% на поставки в США стали из-за рубежа вступят в силу 12 марта.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 10:53
Пошлины США на поставки стали вступят в силу 12 марта

Таможенные тарифы в размере 25% на поставки в США стали из-за рубежа вступят в силу 12 марта.

Как передает Report, об этом говорится в указе американского лидера Дональда Трампа, опубликованного на сайте Белого дома.

Согласно документу, решения предыдущего президента США Джо Байдена об отмене введенных Трампом на первом сроке пошлин "утратят свою силу 12 марта в 00:01 по времени восточного побережья США".

Решение касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Евросоюза, Мексики, Южной Кореи и Японии.

"Я определил, что импорт стальных изделий из этих стран рискует нанести ущерб национальной безопасности, и постановил, что необходимо прекратить действие этих соглашений с 12 марта 2025 года", - говорится в указе.

В понедельник Трамп распорядился ввести пошлины на весь импорт в США стали и алюминия в размере 25%. О планах введения пошлин на сталь и алюминий он объявил 9 февраля.

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