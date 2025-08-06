Пошлина США на алкоголь из ЕС угрожает $2 млрд продаж и 25 тыс. рабочих мест

Введение США 15% импортной пошлины на товары из Европейского союза может привести к снижению объема продаж алкогольной продукции почти на $2 млрд и поставить под угрозу 25 тысяч рабочих мест в США.

Введение США 15% импортной пошлины на товары из Европейского союза может привести к снижению объема продаж алкогольной продукции почти на $2 млрд и поставить под угрозу 25 тысяч рабочих мест в США.

Как передает Report ссылаясь на Reuters, об этом говорится в письме, направленном президенту США Дональду Трампу коалицией Toasts Not Tariffs, объединяющей 57 ассоциаций отрасли.

Письмо подписали организации, представляющие крупных европейских производителей, таких как Diageo и Pernod Ricard, а также американские производители вина и виски, поставщики стеклотары, розничные продавцы и представители ресторанного бизнеса.

В обращении коалиция призывает обеспечить справедливую и взаимную торговлю и как можно скорее достичь соглашения, которое стало бы победой для американских рабочих, бизнеса и потребителей. Авторы письма подчеркивают, что меры особенно болезненны накануне праздничного сезона, приходящегося на октябрь, ноябрь и декабрь - ключевые месяцы для отрасли.

По оценкам отраслевых представителей, новые тарифы могут привести к росту цен в ресторанах, усугубить существующие экономические трудности и негативно сказаться на продажах. На фоне высокого уровня жизни и растущего спроса на здоровый образ жизни, интерес к алкоголю и так снижается. Вино теряет позиции в пользу других категорий, включая крепкий алкоголь, а тот, в свою очередь, уступает место безалкогольным альтернативам.