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    Посетителей собора в Бельгии эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Сейчас вокруг здания собора Богоматери введен периметр безопасности

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Посетители и служащие собора Богоматери в бельгийском Турне были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

    Как передает Report, охрана храма через камеры наблюдения зафиксировала неизвестного, который оставил внутри подозрительный чемодана.

    В качестве меры предосторожности полиция эвакуировала посетителей и служащих собора.

    Сообщается, что в ближайшее время прибудут армейские саперы. Сейчас вокруг здания собора Богоматери введен периметр безопасности.

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