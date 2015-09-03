Порядка 30 человек стали жертвами двух взрывов на севере Камеруна

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек погибли в результате двух взрывов на севере Камеруна.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службах безопасности.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в четверг утром в городе Керава, расположенном на границе с Нигерией.

По данным источников, первый взрыв прогремел в 11:00 по местному времени, через некоторое время еще один взрыв произошел недалеко от военного лагеря. Взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками. О количестве пострадавших не сообщается.