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    Порядка 30 человек стали жертвами двух взрывов на севере Камеруна

    Взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек погибли в результате двух взрывов на севере Камеруна.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службах безопасности.

    Как сообщает агентство, инцидент произошел в четверг утром в городе Керава, расположенном на границе с Нигерией. 

    По данным источников, первый взрыв прогремел в 11:00 по местному времени, через некоторое время еще один взрыв произошел недалеко от военного лагеря. Взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками. О количестве пострадавших не сообщается.

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