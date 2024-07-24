Порты в Испании получили циркуляр, запрещающий заход российскому фрегату "Штандарт"

Портовые администрации на территории Испании получили указания не допускать в гавани российский парусный фрегат "Штандарт", который сейчас следует вдоль европейского побережья и испытывает сложности с заходом в порты из-за санкций.

Портовые администрации на территории Испании получили указания не допускать в гавани российский парусный фрегат "Штандарт", который сейчас следует вдоль европейского побережья и испытывает сложности с заходом в порты из-за санкций.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС капитан Владимир Мартусь.

В настоящее время на борту находятся 15 человек, в том числе двое детей. При этом запасов у команды осталось на два-три дня.

Мартусь также отметил, что из-за возникших сложностей фрегат "Штандарт" не сможет принять участие в фестивале в Испании. Накануне, 23 июля, он сообщал, что фрегат находится как раз у берегов Испании.

Ранее префектура департамента Финистер на западе Франции уже запретила российскому фрегату швартовку в порту Бреста, где он должен был принять участие в морском фестивале, хотя в прошлые годы "Штандарт" участвовал в мероприятии. Фрегату также запретили швартовку в других портах департамента. Префектура обосновала свое решение ограничительными мерами ЕС против России, под которые подпали копии исторических кораблей.