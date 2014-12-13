Португалия заявила о готовности признать государство Палестина

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Португалии принял в пятницу резолюцию, призывающую правительство страны признать палестинское государство.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, в документе говорится о необходимости "признания в сотрудничестве с Евросоюзом независимого и суверенного палестинского государства".
Тем временем, глава МИД Португалии Руи Машете заявил, что власти выберут "наиболее подходящий момент" для признания палестинского государства.
Ранее в этом году подобные рекомендательные резолюции приняли Франция, Великобритания, Ирландия и Испания.
В конце октября Палестину независимым государством признала Швеция.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook