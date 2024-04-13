Португалия запросила у Ирана пояснения по поводу задержанного КСИР судна

Власти Португалии запросили у Ирана дополнительную информацию по поводу задержанного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) португальского судна MSC Aries.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство EFE.
В португальском МИД пояснили, что находятся "в контакте с властями Ирана. Попросили предоставить объяснения, дополнительную информацию".
Ранее в субботу в КСИР заявили, что взяли под контроль судно под флагом Португалии, которое, по его данным, связано с Израилем.