Португалия запросила у Ирана пояснения по поводу задержанного КСИР судна

Власти Португалии запросили у Ирана дополнительную информацию по поводу задержанного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) судна MSC Aries.

Власти Португалии запросили у Ирана дополнительную информацию по поводу задержанного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) португальского судна MSC Aries.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство EFE.

В португальском МИД пояснили, что находятся "в контакте с властями Ирана. Попросили предоставить объяснения, дополнительную информацию".

Ранее в субботу в КСИР заявили, что взяли под контроль судно под флагом Португалии, которое, по его данным, связано с Израилем.