О нас

Португалия запросила у Ирана пояснения по поводу задержанного КСИР судна

Португалия запросила у Ирана пояснения по поводу задержанного КСИР судна Власти Португалии запросили у Ирана дополнительную информацию по поводу задержанного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) судна MSC Aries.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 17:58
Португалия запросила у Ирана пояснения по поводу задержанного КСИР судна

Власти Португалии запросили у Ирана дополнительную информацию по поводу задержанного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) португальского судна MSC Aries.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство EFE.

В португальском МИД пояснили, что находятся "в контакте с властями Ирана. Попросили предоставить объяснения, дополнительную информацию".

Ранее в субботу в КСИР заявили, что взяли под контроль судно под флагом Португалии, которое, по его данным, связано с Израилем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi