Португалия взяла кредит для содержания базы, где обслуживают корабли НАТО

Министерству обороны Португалии потребовалось взять кредит на сумму более 2 млн евро, чтобы выплатить зарплату сотрудникам компании Arsenal do Alfeite, обслуживающей ВМС Португалии и НАТО на Лиссабонской базе.

Министерству обороны Португалии потребовалось взять кредит на сумму более 2 млн евро, чтобы выплатить зарплату сотрудникам компании Arsenal do Alfeite, обслуживающей ВМС Португалии и НАТО на Лиссабонской базе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава ведомства Нуну Мелу.

По словам Мелу, оборудование на военно-морской базе устарело, оно не соответствует требованиям современных ВМС, к тому же есть недостаток в квалифицированных специалистах.

Arsenal do Alfeite ранее также испытывала финансовые проблемы, что уже приводило к задержкам зарплаты более чем 400 работникам.

"Это нанесло большой ущерб выполнению [военных] миссий и эффективности флота Португалии", - подчеркнул министр.