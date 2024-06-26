О нас

Португалия взяла кредит для содержания базы, где обслуживают корабли НАТО

Португалия взяла кредит для содержания базы, где обслуживают корабли НАТО Министерству обороны Португалии потребовалось взять кредит на сумму более 2 млн евро, чтобы выплатить зарплату сотрудникам компании Arsenal do Alfeite, обслуживающей ВМС Португалии и НАТО на Лиссабонской базе.
Другие страны
26 июня 2024 г. 11:50
Португалия взяла кредит для содержания базы, где обслуживают корабли НАТО

Министерству обороны Португалии потребовалось взять кредит на сумму более 2 млн евро, чтобы выплатить зарплату сотрудникам компании Arsenal do Alfeite, обслуживающей ВМС Португалии и НАТО на Лиссабонской базе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава ведомства Нуну Мелу.

По словам Мелу, оборудование на военно-морской базе устарело, оно не соответствует требованиям современных ВМС, к тому же есть недостаток в квалифицированных специалистах.

Arsenal do Alfeite ранее также испытывала финансовые проблемы, что уже приводило к задержкам зарплаты более чем 400 работникам.

"Это нанесло большой ущерб выполнению [военных] миссий и эффективности флота Португалии", - подчеркнул министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Portugal borrows to keep NATO ships afloat

Самое читаемое

В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
24 июня 2024 г. 01:43
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi