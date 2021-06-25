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Португалия символически передала Словении председательство в Совете ЕС

Португалия символически передала Словении председательство в Совете ЕС Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва и его словенский коллега Анже Логар приняли участие в церемонии символической передачи председательства в Совете ЕС, прошедшей в четверг вечером в Любляне.
Другие страны
25 июня 2021 г. 01:58

Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва и его словенский коллега Анже Логар приняли участие в церемонии символической передачи председательства в Совете ЕС, прошедшей в четверг вечером в Любляне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мероприятие было закрытым для прессы в связи с действующими эпидемиологическими ограничениями.

"Спасибо моему словенскому коллеге за приглашение прибыть лично и передать наши обязанности в рамках ротации председательства (в Совете ЕС), - заявил в ходе последующей виртуальной пресс-конференции португальский министр. - Для меня станет честью принять участие в завтрашнем праздновании 30-летия независимости Словении".

"Успех председательства Словении, а также Европейского союза как такового зависит от совместных усилий как членов, так и европейских институтов, направленных на то, чтобы воспользоваться возможностью и улучшить функционирование союза на случай будущих кризисов", - в свою очередь подчеркнул глава словенского внешнеполитического ведомства.

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