Португалия рассматривает возможность признания Палестины в сентябре

Португалия рассматривает возможность признания Палестины в сентябре

Португалия рассматривает признание палестинского государства в рамках международного процесса и в координации с партнерами.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявила канцелярия премьер-министра Португалии Луиша Монтенегру.

"Правительство приняло решение провести консультации с президентом и парламентскими политическими партиями по вопросу признания Палестины, что может случиться уже в сентябре на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке", - цитирует Монтенегру его пресс-служба.

В документе отмечается, что глава правительства в выступлениях в парламенте неоднократно заявлял о возможности начала процесса признания палестинского государства.