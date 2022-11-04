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Португалия протестирует четырехдневную рабочую неделю

Португалия протестирует четырехдневную рабочую неделю Правительство Португалии планирует провести эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели как в государственном, так и в частном секторах.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 14:55
Португалия протестирует четырехдневную рабочую неделю

Правительство Португалии планирует провести эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели как в государственном, так и в частном секторах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета El País.

По ее информации, проект будет внедряться с лета будущего года. Он не предусматривает сокращение зарплаты рабочих. До января 2023 года будут собираться заявки от компаний, заинтересованных в эксперименте, который продлится полгода. Правительство Португалии не будет субсидировать предприятия, участвующие в пилотном проекте, с целью получения объективной оценки.

Ожидается, что вторая фаза проекта будет развернута в государственном секторе в 2024 году. Кроме того, на одном из этапов 60 случайно выбранных компаний получат субсидии для проведения исследования, чтобы сравнить эффект введения четырехдневной недели с предприятиями, где сохраняется традиционный рабочий график.

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Версия на английском языке Portugal to test 4-day work week

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