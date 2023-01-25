Португалия предоставит Украине танки Leopard-2

Португалия готовится отправить четыре танка Leopard 2 в Украину

Португалия присоединится к отправке танков Leopard-2 в Украину.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает португальское издание Correio da Manhã.

По данным источников издания, в Португалии имеется 37 таких бронемашин, 12 из которых полностью исправны и четыре из которых Португалия готова передать Украине.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял решение об отправке боевых танков Leopard-2 в Украину.

Leopard-2 - машины немецкого производства, которые являются одними из наиболее широко используемых на Западе. Ожидается, что Германия также разрешит и другим странам отправлять эти танки, имеющиеся у них на вооружении.