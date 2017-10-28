Португалия пообещала не признавать независимость Каталонии

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Король Испании Фелипе VI провел личные переговоры с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза на фоне обострения ситуации в Каталонии.
По данным испанской газеты Pais, ди Соза выразил монарху свою полную солидарность и пообещал, что Лиссабон никогда не признает независимость автономии, сообщает Report.
Отмечается, что переговоры прошли по инициативе португальской стороны.
«Португалия не признает одностороннее объявление независимости, одобренное каталонским парламентом», — цитирует издание слова президента.
Тем временем правительство Португалии также опубликовало заявление о непризнании независимости региона.
Ранее сообщалось, что Аргентина и Мексика также не признали независимость Каталонии и выразили надежду на сохранение территориальной целостности Испании.
News DepartmentАвтор новости
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