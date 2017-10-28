Португалия пообещала не признавать независимость Каталонии

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Король Испании Фелипе VI провел личные переговоры с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза на фоне обострения ситуации в Каталонии.

По данным испанской газеты Pais, ди Соза выразил монарху свою полную солидарность и пообещал, что Лиссабон никогда не признает независимость автономии, сообщает Report.

Отмечается, что переговоры прошли по инициативе португальской стороны.

«Португалия не признает одностороннее объявление независимости, одобренное каталонским парламентом», — цитирует издание слова президента.

Тем временем правительство Португалии также опубликовало заявление о непризнании независимости региона.

Ранее сообщалось, что Аргентина и Мексика также не признали независимость Каталонии и выразили надежду на сохранение территориальной целостности Испании.