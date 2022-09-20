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Португалия планирует стать непостоянным членом Совбеза ООН в 2027-2028 годах

Португалия планирует стать непостоянным членом Совбеза ООН в 2027-2028 годах Португалия может занять место непостоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН.
Другие страны
20 сентября 2022 г. 17:44
Португалия планирует стать непостоянным членом Совбеза ООН в 2027-2028 годах

Португалия может занять место непостоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил агентству Lusa министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу по итогам консультаций с делегациями стран на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Судя по сегодняшним переговорам, в отношении кандидатуры Португалии сложились очень позитивные ожидания, потому что страны смотрят на нее как на строителя мостов, государство, которое умеет вести диалог с очень разными странами из разных частей света", - сказал он.

Министр пояснил, что успел пообщаться с представителями "стран со всего мира" на полях сессии Генассамблеи, и подчеркнул, что эта неделя дает возможность "вступить в диалог со странами, обладающими очень разным опытом", и понять, какие мировые проблемы эти страны считают ключевыми.

Непостоянные члены СБ избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок согласно принципу регионального представительства: пять - от Африки и Азии; один - от Восточной Европы; два - от Латинской Америки; два - от Западной Европы и других государств. Ежегодно переизбранию подлежат пять из десяти членов.

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Версия на английском языке Portugal plans to become non-permanent member of UN Security Council in 2027-2028

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