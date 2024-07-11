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Португалия планирует к 2029 году довести военные расходы до €6 млрд

Португалия планирует к 2029 году довести военные расходы до €6 млрд Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру пообещал, что страна в 2029 году сможет довести оборонные расходы госбюджета до 2% ВВП.
Другие страны
11 июля 2024 г. 02:46
Португалия планирует к 2029 году довести военные расходы до €6 млрд

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру пообещал, что страна в 2029 году сможет довести оборонные расходы госбюджета до 2% ВВП.

Как передает Report, об этом сообщает газета Diário de Notícias со ссылкой на соответствующее заявление премьера в рамках участия в саммите НАТО в Вашингтоне.

"Текущие военные расходы республики, которые составляют около 4,186 млрд евро, могут достичь около 6 млрд евро в 2029 году", - сказал Монтенегру.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 23 из 32 стран НАТО довели военные расходы до 2% ВВП в 2024 году, а общие военные расходы альянса вырастут на 18% по сравнению с прошлым годом. Он подчеркнул, что это самое большое увеличение военных расходов НАТО за десятилетия, "это хорошо для США", поскольку две трети этих денег идут на военные заказы страны.

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