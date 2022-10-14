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Португалия передаст Украине вертолеты российского производства

Португалия передаст Украине вертолеты российского производства Правительство Португалии решило направить Украине шесть пожарных вертолетов разработки конструкторского бюро "Камов".
Другие страны
14 октября 2022 г. 04:23
Португалия передаст Украине вертолеты российского производства

Правительство Португалии решило направить Украине шесть пожарных вертолетов разработки конструкторского бюро "Камов".

Как передает Report, об этом заявила министр обороны республики Элена Каррейрас.

"По просьбе Украины и совместно с министерством внутренней администрации (Портуалии) мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые в связи с текущим сценарием, санкциями, наложенными на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, на самом деле у них нет сертификатов летной годности, и мы даже не можем их отремонтировать", - приводит слова главы ведомства газета "Диариу де нотисиаш".

Как добавила министр, "шесть вертолетов нуждаются в ремонте, один из них неработоспособен". При этом она заверила, что украинская сторона знает, в каком состоянии находятся машины.

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