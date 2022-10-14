Португалия передаст Украине вертолеты российского производства

Правительство Португалии решило направить Украине шесть пожарных вертолетов разработки конструкторского бюро "Камов".
"По просьбе Украины и совместно с министерством внутренней администрации (Портуалии) мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые в связи с текущим сценарием, санкциями, наложенными на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, на самом деле у них нет сертификатов летной годности, и мы даже не можем их отремонтировать", - приводит слова главы ведомства газета "Диариу де нотисиаш".
Как добавила министр, "шесть вертолетов нуждаются в ремонте, один из них неработоспособен". При этом она заверила, что украинская сторона знает, в каком состоянии находятся машины.