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Португалия передаст Украине бронетранспортеры М-113

Португалия передаст Украине бронетранспортеры М-113 Власти Португалии приняли решение передать Украине 14 бронетранспортеров М-113.
Другие страны
21 января 2023 г. 00:41
Португалия передаст Украине бронетранспортеры М-113

Португалия готова поставить Украине бронетранспортеры, боеприпасы, электрогенераторы и медицинское оборудование, а также выделить своих военнослужащих для подготовки ВСУ в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство национальной обороны, опубликовав соответствующее сообщение на своем официальном сайте.

В документе указывается, что "Португалия направит Украине вторую партию из 14 бронетранспортеров М113, восемь генераторов большой мощности для выработки электроэнергии, а также 120-мм боеприпасы и две тонны медицинского оборудования".

Кроме того, Португалия "будет проводить обучение украинских военнослужащих в таких областях, как обезвреживание минно-взрывных устройств, медицинская помощь в бою, защита от оружия массового поражения и общая военная подготовка". По словам министра национальной обороны Элены Каррейрас, "португальские военнослужащие прибудут в Германию в феврале" в рамках решения этой задачи.

Лиссабон также подтвердил готовность принять в своих госпиталях для оказания медицинской помощи до 40 украинских солдат, получивших ранения во время боевых действий.

Относительно танков Leopard 2 Минобороны сообщило, то "Португалия участвовала во встрече, созванной Украиной и Польшей, где присутствовали страны, обладающие этими средствами, и на этой встрече министр национальной обороны повторила предложение об организации обучения использованию боевых машин этого типа".

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