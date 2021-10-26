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Португалия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов

Португалия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов Досрочные парламентские выборы, вероятнее всего, объявят в Португалии из-за раскола коалиции левых сил по вопросу бюджета на 2022 год.
Другие страны
26 октября 2021 г. 06:28
Португалия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов

Досрочные парламентские выборы, вероятнее всего, объявят в Португалии из-за раскола коалиции левых сил по вопросу бюджета на 2022 год.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, проект бюджета, предусматривающий среди прочего распределение средств, полученных Португалией из фонда восстановления ЕС, был представлен правящей Социалистической партией.

Лидер партии Антониу Кошта возглавляет правительство страны с 2015 года.

Социалисты располагают в парламенте 108 местами из 230. Чтобы бюджет был принят, социалисты нуждаются в поддержке своих союзников из Коммунистической партии и "Левого блока". Однако представители обеих партий уже заявили, что не поддержат законопроект.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сказал журналистам, что если бюджет не будет одобрен, он "немедленно" инициирует роспуск Ассамблеи и назначит досрочные выборы.

Как ожидается, голосование по бюджету состоится в среду.

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