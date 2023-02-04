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Португалия направит танки Leopard 2 в Украину

Португалия направит танки Leopard 2 в Украину Премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время официального визита в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) заявил, что страна предоставит Украине боевые танки Leopard 2, не уточнив точное количество.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 15:45
Португалия направит танки Leopard 2 в Украину

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время официального визита в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) заявил, что страна предоставит Украине боевые танки Leopard 2, не уточнив точное количество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу премьер заявил португальскому агентству Lusa.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить некоторые наши танки. Я знаю, сколько танков будет [отправлено в Украину], но об этом будет объявлено в подходящее время", - заявил премьер агентству.

Премьер-министр Португалии сказал также, что страна сотрудничает с Германией, чтобы получить детали для восстановления некоторых танков. Ожидается, что танки могут быть направлены в Украину к концу марта.

Ранее газета Correio da Manhã со ссылкой на источники в правительстве сообщала, что Португалия может передать Украине 4 танка Leopard 2.

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