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Португалия намерена поставить Украине беспилотники Tekever AR3

Португалия намерена поставить Украине беспилотники Tekever AR3 Португалия предоставит Украине беспилотные летательные аппараты Tekever AR3, которые способны находиться в режиме выполнения операции до 16 часов.
Другие страны
18 июня 2023 г. 04:36
Португалия намерена поставить Украине беспилотники Tekever AR3

Португалия предоставит Украине беспилотные летательные аппараты Tekever AR3, которые способны находиться в режиме выполнения операции до 16 часов.

Как передает Report, об этом сообщает издание Defence News.

"Каждый оператор может легко выбрать, какой вариант он хочет использовать для конкретной миссии", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Tekever AR3 является небольшим дроном с длительным сроком службы, который нужен для наблюдения за большой территорией.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в коалицию истребителей для Украины вошли восемь европейских стран. Жовква отметил, что контуры коалиции по истребителям удалось "очертить" по итогам поездки президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдову. По его словам, к коалиции в дальнейшем могут присоединиться и другие страны.

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