Португалия начала расследование о гражданстве Абрамовича

Португальский Институт регистрации и нотариата расследует процесс натурализации российского бизнесмена Романа Абрамовича, который стал гражданином этой европейской страны по закону о гражданстве евреев-сефардов.
Как передает Report со ссылкой на издание
"В минюсте подтвердили, что по делу Абрамовича ведется следствие по инициативе Института регистрации и нотариата", - говорится в материале издания.
По информации СМИ, процесс получения гражданства российским миллиардером был завершен "в рекордно короткие сроки".
"В минюсте говорят, что это (следствие - ред.) нормальная процедура, которая применяется всякий раз, когда есть признаки каких-либо нарушений в процедурах службы регистрации. В конкретном случае процессов приобретения гражданства потомками сефардских евреев требование традиции принадлежности к сефардской общине подтверждается еврейской общиной со статусом религиозного юридического лица", — указывается на сайте издания.