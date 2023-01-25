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Португалия может поставить Украине четыре танка Leopard 2

Португалия может поставить Украине четыре танка Leopard 2 Португалия может передать Украине четыре танка германского производства Leopard 2, размещенные на ее территории.
Другие страны
25 января 2023 г. 17:13
Португалия может поставить Украине четыре танка Leopard 2

Португалия может передать Украине четыре танка германского производства Leopard 2, размещенные на ее территории.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили источники в правительстве Португалии.

Это решение было принято после того, как власти Германии уступили совместным требованиям Украины и США. В Португалии также дали согласие одобрить передачу танков Украине странами, закупавшими у нее эту технику.

На территории Португалии размещено 37 тяжелых танков Leopard 2. Из них, по данным местного СМИ, полностью исправны лишь 12.

Ранее сообщалось, что всего на Украине рассчитывают получить 100 единиц танков Leopard из 12 стран.

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